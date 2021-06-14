На автогонках в Австралии погиб один человек и двое пострадали

14 июня во время автомобильных гонок в городе Алис-Спрингс в Австралии в результате аварии погиб один человек и двое пострадали. Как сообщила полиция Северной территории страны, одна из гоночных машин влетела в группу зрителей в 35 км от финиша, информирует пресс-служба местной полиции.

«Полиция Северной территории вызывает свидетелей аварии, в результате которой один человек погиб, а двое других получили ранения во время гонки по бездорожью Finke Desert Race», — говорится в сообщении.

Сообщается, что в результате происшествия 60-летний зритель гонок погиб, а 50-летнего мужчину с серьезными травмами доставили в больницу. При этом женщина-водитель получила легкие травмы.

Ранее гонщик команды Saxon Carxpert PrustelGP Джейсон Дюпаскье умер после страшной аварии на Гран-при Италии.

Во время квалификации Дюпаскье упал со своего мотоцикла и попал под колеса соперника. Гонщик находился в крайне тяжелом состоянии в одной из больниц Флоренции.

Дюпаскье выступал за команду PrustelGP и занимал десятое место в чемпионате Moto3 после пяти этапов сезона. Ему было 19 лет.