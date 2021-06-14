Украина повторила антирекорд сборной Югославии на чемпионатах Европы

Сборная Украины уступила Нидерландам в матче первого тура группы C чемпионата Европы 2020 года.

По данным Gracenote, желто-синие повторили антирекорд сборной Югославии на чемпионатах Европы, состоящий из шести поражений подряд.

Украинская команда проиграла два матча домашнего Евро-2012 против англичан и французов, после чего уступила в трех встречах Евро-2016.

Напомним, что игра Нидерланды — Украина прошла в Амстердаме на стадионе »Йохан Кройф Арена» при ограниченном количестве зрителей и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 3:2.

После этой игры подопечные Андрея Шевченко расположилась на третьем месте в турнирной таблице своего квартета, имея разницу забитых и пропущенных мячей »-1».

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Чемпионат Европы — 2020. Группа C

Нидерланды — Украина — 3:2

Голы: 1:0 — Вейналдум, 52; 2:0 — Вегорст, 58; 2:1 — Ярмоленко, 75; 2:2 — Яремчук, 79; 3:2 — Дюмфрис, 85.

Ранее Австрия обыграла Северную Македонию в матче Евро-2020.