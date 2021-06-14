Зинченко выругался матом после третьего гола в ворота сборной Украины

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Футболист сборной Украины Александр Зинченко Футболист сборной Украины Александр Зинченко
Футболист сборной Украины Александр Зинченко
Reuters

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко эмоционально отреагировал на третий пропущенный мяч в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы 2020 года против Нидерландов.

24-летний футболист громко выругался матом после того, как ворота Георгия Бущана на 85-й минуте поразил Дензел Гюмфрис. Кадр эпизода опубликовал Sport24.

Напомним, что встреча прошла в Амстердаме на стадионе »Йохан Кройф Арена» при ограниченном количестве зрителей и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 3:2.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Чемпионат Европы — 2020. Группа C
Нидерланды — Украина — 3:2
Голы: 1:0 — Вейналдум, 52; 2:0 — Вегорст, 58; 2:1 — Ярмоленко, 75; 2:2 — Яремчук, 79; 3:2 — Дюмфрис, 85.

Ранее сообщалось, что полицейские в фан-зоне Евро-2020 попросили убрать украинский флаг.