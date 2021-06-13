Комментатор Орлов жестко раскритиковал Дивеева за игру против Бельгии

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Комментатор Геннадий Орлов Комментатор Геннадий Орлов
Комментатор Геннадий Орлов
РИА Новости

Журналист Геннадий Орлов оценил игру защитника Игоря Дивеева в матче против Бельгии.

Россияне уступили со счетом 0:3.

«Дивеев только начинает играть и говорит: «Бельгийцы ничем не удивили». Парень, ты, наверное, ослеп! Ты бежал 25 метров рядом с Лукаку и не мог до мяча дотянуться. Вообще ничего не мог сделать», — сказал Орлов на своем YouTube-канале.

Следующий матч сборная России проведет 16 июня с Финляндией. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 16.00 по московскому времени. В заключительном матче группового этапа подопечные Станислава Черчесова сыграют с Данией.

Чемпионат Европы-2020. Группа B
Бельгия — Россия — 3:0
Голы: 1:0 — Ромелу Лукаку, 10; 2:0 — Тома Менье, 34; 3:0 — Лукаку, 88.

Ранее экс-игрок московского «Спартака» и национальной команды России Александр Самедов подвел итоги матча Евро-2020 между Россией и Бельгией.