Эриксен написал сообщение своим партнерам по команде

Во время стартового матча Евро-2020 против Финляндии футболист сборной Дании потерял сознание.

Через несколько часов после инцидента он написал сообщение своим партнерам по миланскому «Интеру»: «Я в порядке, надеюсь скоро вернуться». Об этом сообщает B.T..

Напомним, за несколько минут до конца первого тайма матча Евро-2020 игрок сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание. Его срочно увезли в реанимацию. Матч против Финляндии был прерван почти на два часа. Встреча была доиграна и завершилась победой финской команды со счетом 1:0.

В следующем туре датчане сыграют против сборной Бельгии. Встреча состоится 17 июня. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Ранее Эдуард Безуглов, врач сборной России по футболу, заверил, что медицинский штаб национальной команды готов к инцидентам, подобным тому, что случился с игроком сборной Дании Кристианом Эриксеном.