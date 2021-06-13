Защитник сборной Росиии Дивеев не увидел ничего особенного в игре Лукаку

Защитник московского ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев прокомментировал игру форварда Ромелу Лукаку в матче первого тура чемпионата Европы — 2020 против Бельгии.

По его словам, лидер миланского «Интера» не показал в плане игры чего-либо уникального.

«Лукаку — машина? Я бы так не сказал. Мне довелось с ним два раза встретиться. Не сказал бы, что такая уж мощь. Да, реализация у него стопроцентная, но что касается игры, то в нем нет ничего особенного», — передает слова Дивеева «СЭ».



«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Чемпионат Европы-2020. Группа B

Бельгия — Россия — 3:0

Голы: 1:0 — Ромелу Лукаку, 10; 2:0 — Тома Менье — 34; 3:0 — Лукаку, 88.

Ранее сообщалось, что сборная России под руководством Станислава Черчесове суммарно пропустила от Бельгии 13 мячей.