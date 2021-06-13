Россия после первого тура опустилась на последнее место группы В Евро-2020
Сборная Бельгии обыграла национальную команду России в матче первого тура группы B чемпионата Европы 2020 года.
Встреча прошла в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе и завершилась разгромной победой «красных дьяволов» со счетом 3:0.
В составе победителей забитыми мячами отметились Тома Менье и Ромелу Лукаку, который оформил дубль.
«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.
После этой неудачи подопечные Станислава Черчесова опустились на последнюю строчку в турнирной таблице группы В, имея в своем активе разницу мячей »-3».
Лидирует же после первого тура команда Бельгии, следом за ней расположилась национальная сборная Финляндии, переигравшая в Копенгагене датчан с минимальным счетом 1:0.
Чемпионат Европы-2020. Группа B
Бельгия — Россия — 3:0
Голы: 1:0 — Ромелу Лукаку, 10; 2:0 — Тома Менье — 34; 3:0 — Ромелу Лукаку, 88.
Ранее бельгийские игроки преклонили колено перед матчем с Россией.