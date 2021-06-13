Дзюба трижды залез в офсайд и ни разу не пробил в створ ворот сборной Бельгии

Сборная Бельгии обыграла национальную команду России в матче первого тура группы B чемпионата Европы 2020 года.

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба провел на поле все 90 минут. За это время 32-летний форвард трижды залез в офсайд и ни разу не пробил в створ ворот Тибо Куртуа, сообщает WhoScored.

Напомним, что встреча прошла в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе и завершилась разгромной победой «красных дьяволов» со счетом 3:0.

В составе победителей забитыми мячами отметились Тома Менье и Ромелу Лукаку, который оформил дубль.

Помимо Дзюбы, один раз в положение «вне игры» попал защитник Вячеслав Караваев.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Чемпионат Европы-2020. Группа B

Бельгия — Россия — 3:0

Голы: 1:0 — Ромелу Лукаку, 10; 2:0 — Тома Менье — 34; 3:0 — Лукаку, 88.

Ранее бельгийские игроки преклонили колено перед матчем с Россией.