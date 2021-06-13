Россия пропустила в девятой игре подряд в рамках чемпионата Европы

Сборная Бельгии обыграла национальную команду России в матче первого тура группы B чемпионата Европы 2020 года.

Российская дружина пропустила в девятой игре подряд в рамках поединков континентального первенства, сообщает Opta.

Последний раз россиянам удавалось сохранить свои ворота в неприкосновенности в матче третьего тура группового этапа Евро-2008 против Швеции (2:0).

Напомним, что встреча Бельгия — Россия прошла в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе и завершилась разгромной победой «красных дьяволов» со счетом 3:0.

В составе победителей забитыми мячами отметились Тома Менье и Ромелу Лукаку, который оформил дубль.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее сообщалось, что Бельгия забила России во втором тайме один мяч после одного удара в створ.

Чемпионат Европы-2020. Группа B

Бельгия — Россия — 3:0

Голы: 1:0 — Ромелу Лукаку, 10; 2:0 — Тома Менье — 34; 3:0 — Лукаку, 88.