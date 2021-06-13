Россия пропустила в девятой игре подряд в рамках чемпионата Европы
Сборная Бельгии обыграла национальную команду России в матче первого тура группы B чемпионата Европы 2020 года.
Российская дружина пропустила в девятой игре подряд в рамках поединков континентального первенства, сообщает Opta.
Последний раз россиянам удавалось сохранить свои ворота в неприкосновенности в матче третьего тура группового этапа Евро-2008 против Швеции (2:0).
Напомним, что встреча Бельгия — Россия прошла в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе и завершилась разгромной победой «красных дьяволов» со счетом 3:0.
В составе победителей забитыми мячами отметились Тома Менье и Ромелу Лукаку, который оформил дубль.
«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.
Ранее сообщалось, что Бельгия забила России во втором тайме один мяч после одного удара в створ.
Чемпионат Европы-2020. Группа B
Бельгия — Россия — 3:0
Голы: 1:0 — Ромелу Лукаку, 10; 2:0 — Тома Менье — 34; 3:0 — Лукаку, 88.
9 - Россия пропустила в девятом матче подряд на чемпионатах Европы. Последний раз Россия сыграла на ноль на Евро в 2008 году против Швеции (2-0). Ошибка. #EURO2020 #БельгияРоссия #BEL #RUS pic.twitter.com/MKRGoGT6ap— OptaIvan (@OptaIvan) June 12, 2021