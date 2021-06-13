Лукаку признан лучшим игроком матча Бельгия — Россия
Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку признан лучшим игроком матча против сборной России в рамках первого тура группового этапа чемпионата Европы 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба турнира в Twitter.
Напомним, что форвард оформил дубль, поразив ворота Антона Шунина в каждом из таймов.
Напомним, что встреча прошла в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе и завершилась разгромной победой «красных дьяволов» со счетом 3:0.
«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.
Чемпионат Европы-2020. Группа B
Бельгия — Россия — 3:0
Голы: 1:0 — Ромелу Лукаку, 10; 2:0 — Тома Менье — 34; 3:0 — Лукаку, 88.
Ранее сообщалось, что сборная России установила антирекорд чемпионатов Европы.
�� Two-goal hero Lukaku scoops Star of the Match prize ⚽️��@Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 pic.twitter.com/W2Gw7O4IvJ— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 12, 2021