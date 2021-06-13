Матч Бельгия — Россия стал самым посещаемым на Евро-2020
Матч первого тура группового этапа чемпионата Европы 2020 года между сборными Бельгии и России стал самым посещаемым на текущий момент времени. Об этом сообщает РИА «Новости».
На игре, прошедшей на стадионе «Санкт-Петербург», присутствовало 26 264 зрителя.
Встречу между Данией и Финляндией в Копенгагене посетили 15 200 человек, на матче-открытии Евро-2020 в Риме побывало 12 916 болельщиков, а игру Швейцария — Уэльс в Баку посмотрели с трибун 8 782 зрителя.
Напомним, что матч закончился разгромной победой подопечных Роберто Мартинеса со счетом 3:0. В составе победителей забитыми мячами отметились Тома Менье и Ромелу Лукаку, который оформил дубль.
«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.
Свой второй матч на турнире Россия сыграет против Финляндии 16 июня в 16:00 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что Бельгия забила России во втором тайме один мяч после одного удара в створ.
Чемпионат Европы-2020. Группа B
Бельгия — Россия — 3:0
Голы: 1:0 — Ромелу Лукаку, 10; 2:0 — Тома Менье — 34; 3:0 — Лукаку, 88.