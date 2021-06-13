Матч Бельгия — Россия стал самым посещаемым на Евро-2020

Матч первого тура группового этапа чемпионата Европы 2020 года между сборными Бельгии и России стал самым посещаемым на текущий момент времени. Об этом сообщает РИА «Новости».

На игре, прошедшей на стадионе «Санкт-Петербург», присутствовало 26 264 зрителя.

Встречу между Данией и Финляндией в Копенгагене посетили 15 200 человек, на матче-открытии Евро-2020 в Риме побывало 12 916 болельщиков, а игру Швейцария — Уэльс в Баку посмотрели с трибун 8 782 зрителя.

Напомним, что матч закончился разгромной победой подопечных Роберто Мартинеса со счетом 3:0. В составе победителей забитыми мячами отметились Тома Менье и Ромелу Лукаку, который оформил дубль.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Свой второй матч на турнире Россия сыграет против Финляндии 16 июня в 16:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Бельгия забила России во втором тайме один мяч после одного удара в створ.

Чемпионат Европы-2020. Группа B

Бельгия — Россия — 3:0

Голы: 1:0 — Ромелу Лукаку, 10; 2:0 — Тома Менье — 34; 3:0 — Лукаку, 88.