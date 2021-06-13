Черчесов третий раз в сезоне произвел обратную замену

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время матча отборочного турнира чемпионата мира... Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время матча отборочного турнира чемпионата мира...
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время матча отборочного турнира чемпионата мира...
Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Главный тренер национальной сборной России Станислав Черчесов третий раз в сезоне по ходу игры произвел обратную замену.

В матче первого тура группового этапа чемпионата Европы 2020 года против сборной Бельгии специалист принял решение убрать с поля полузащитника Дениса Черышева, выступающего за «Валенсию».

На 29-й минуте Черышев появился на поле вместо получившего травму Далера Кузяева, а на 63-й минуте уступил место Алексею Миранчуку.

До этого Черчесов дважды производил обратную замену Андрея Мостового, который из-за инфицирования коронавирусной инфекцией выбыл из заявки на турнир.

Напомним, что встреча против команды под руководством Роберто Мартинеса прошла в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе и завершилась разгромной победой «красных дьяволов» со счетом 3:0.

В составе победителей забитыми мячами отметились Тома Менье и Ромелу Лукаку, который оформил дубль.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее сообщалось, что Юрий Жирков стал самым возрастным игроком национальной сборной в истории чемпионатов Европы.