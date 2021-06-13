Черчесов третий раз в сезоне произвел обратную замену

Главный тренер национальной сборной России Станислав Черчесов третий раз в сезоне по ходу игры произвел обратную замену.

В матче первого тура группового этапа чемпионата Европы 2020 года против сборной Бельгии специалист принял решение убрать с поля полузащитника Дениса Черышева, выступающего за «Валенсию».

На 29-й минуте Черышев появился на поле вместо получившего травму Далера Кузяева, а на 63-й минуте уступил место Алексею Миранчуку.

До этого Черчесов дважды производил обратную замену Андрея Мостового, который из-за инфицирования коронавирусной инфекцией выбыл из заявки на турнир.

Напомним, что встреча против команды под руководством Роберто Мартинеса прошла в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе и завершилась разгромной победой «красных дьяволов» со счетом 3:0.

В составе победителей забитыми мячами отметились Тома Менье и Ромелу Лукаку, который оформил дубль.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

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