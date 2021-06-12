Игрок сборной Дании Эриксен потерял сознание во время матча с Финляндией

В эти минуты продолжается матч Евро-2020 между Данией и Финляндией.

В конце первого тайма игрок датской сборной Кристиан Эриксен потерял сознание. Пауза продолжается более 15 минут. Ему оказывают помощь на поле.

Игроки датской команды встали вокруг своего игрока, не давая снимать происходящее телевизионщикам. Некоторые спортсмены и зрители на трибунах плачут.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам, но Дублин не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями и его игры перенесены в Санкт-Петербург. Те игры, которые должны были пройти в испанском Бильбао, перенесены в Севилью.

Ранее сборная Швейцарии повторила рекорд чемпионатов Европы.