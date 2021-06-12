Смородская разочарована решением сборной России не преклонять колено

Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская рассказала о своей реакции на новость о том, что игроки сборной России не будут преклонять колено перед матчами Евро-2020, передает «Чемпионат.com».

«Очень жаль, что российские футболисты не планируют преклонять колено перед матчем с Бельгией. Допускала, что все-таки здравый смысл восторжествует, но, к сожалению, этого не произошло», — сказала Смородская.

Сборная России проведет матч против сборной Бельгии 12 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию поединка.

Ранее стали известны стартовые составы на матч Евро-2020 Бельгия — Россия.