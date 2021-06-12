Хабиб прилетел в Санкт-Петербург на матч Бельгия — Россия

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, что он будет присутствовать на матче Евро-2020 Бельгия — Россия.

«Прилетели в Питер, вечером нереальный футбол ожидается. Попасть на один из матчей чемпионата Европы по футболу — это мечта детства», — написал Хабиб в Instagram.

Встреча состоится 12 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию поединка.

Евро-2020 должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам, но Дублин не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями и его игры перенесены в Санкт-Петербург. Те игры, которые должны были пройти в испанском Бильбао, перенесены в Севилью.

Ранее владелец московского «Спартака» Леонид Федун заявил, что российский футбол достиг дна.