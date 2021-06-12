Владелец «Спартака» Федун считает, что российский футбол достиг дна

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Леонид Федун на презентации «Открытие Арены» Леонид Федун на презентации «Открытие Арены»
Леонид Федун на презентации «Открытие Арены»
РИА Новости

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун заявил, что сборная России должна показать максимум в игре с Бельгией, передает «Спорт-Экспресс».

«Жду, что команда покажет максимум того, на что способна. Это в том числе возможность реабилитироваться за последнюю неудачную еврокампанию клубов. Мы, что называется, дна уже достигли. Пора оттолкнуться и двигаться вверх», — сказал Федун.

Встреча состоится 12 июня. Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию поединка.

Ранее Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поделился ожиданиями от матча Евро-2020 Бельгия — Россия.