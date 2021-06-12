Владелец «Спартака» Федун считает, что российский футбол достиг дна
Андрей Черников
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Владелец московского «Спартака» Леонид Федун заявил, что сборная России должна показать максимум в игре с Бельгией, передает «Спорт-Экспресс».
«Жду, что команда покажет максимум того, на что способна. Это в том числе возможность реабилитироваться за последнюю неудачную еврокампанию клубов. Мы, что называется, дна уже достигли. Пора оттолкнуться и двигаться вверх», — сказал Федун.
Встреча состоится 12 июня. Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию поединка.
Ранее Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поделился ожиданиями от матча Евро-2020 Бельгия — Россия.
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