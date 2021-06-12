Экс-вратарь сборной СССР оценил акцию с выдачей пива за каждый гол в ворота России

Ветеран «Спартака» и «Торпедо», бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили дал комментарий по поводу необычной акции во львовской фан-зоне во время матча 1-го тура чемпионата Европы — 2020 между сборными России и Бельгии.

«Провокации бывают различные. Хочу привести в пример юмориста Семена Слепакова, который говорил так: Германия нас не любит, США нас не любят, Англия нас не любит и хотят нас поиметь. На все такие акции плевать хотелось. У них много пива, чтобы раздать своим гражданам?

Считаю, что Россия победит Бельгию 1:0. Если так случится, то жаждущих среди граждан Львова будет очень много, они не получат и кружки пива, — приводит слова Кавазашвили NEWS.ru.

Чемпионат Европы-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Сегодня наша команда встретится со сборной Бельгии. Начало матча — в 22.00 мск.

Также на групповом этапе Евро-2020 коллектив Станислава Черчесова сыграет со сборными Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).

Ранее организаторы мероприятия Lviv Fan Festival сообщили, что будут бесплатно наливать по 100 бокалов пива за каждый гол сборной Бельгии в ворота команды России на чемпионате Европы — 2020.