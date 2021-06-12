Италия впервые выиграла девять матчей подряд без пропущенных мячей
На чемпионате Европы по футболу завершился первый матч. Сборная Италии в Риме обыграла национальную команду Турции.
Встреча прошла на Олимпийском стадионе при ограниченном количестве зрителей и завершилась со счетом 3:0 в пользу «скуадры адзурры».
Для четырехкратных чемпионов мира эта победа стала девятой подряд. Стоит отметить, что во всех этих матчах команде Роберто Манчини удавалось сохранить свои ворота в неприкосновенности.
Подобный случай является первым в истории итальянской сборной.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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Чемпионат Европы. Группа А
Турция — Италия — 0:3
Голы: 0:1 — Демирил, 53 (АГ); 0:2 — Иммобиле, 66; 0:3 — Инсинье, 79.