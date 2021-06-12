Италия впервые выиграла девять матчей подряд без пропущенных мячей

На чемпионате Европы по футболу завершился первый матч. Сборная Италии в Риме обыграла национальную команду Турции.

Встреча прошла на Олимпийском стадионе при ограниченном количестве зрителей и завершилась со счетом 3:0 в пользу «скуадры адзурры».

Для четырехкратных чемпионов мира эта победа стала девятой подряд. Стоит отметить, что во всех этих матчах команде Роберто Манчини удавалось сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Подобный случай является первым в истории итальянской сборной.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о самочувствии Марио Фернандеса и Дениса Черышева.

Чемпионат Европы. Группа А

Турция — Италия — 0:3

Голы: 0:1 — Демирил, 53 (АГ); 0:2 — Иммобиле, 66; 0:3 — Инсинье, 79.