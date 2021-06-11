Второй тест игрока сборной России на коронавирус дал положительный результат

Повторный тест полузащитника сборной России Андрея Мостового вновь дал положительный результат на коронавирус, сообщает «РБ-Спорт».

По информации источника, футболиста, который ранее переболел COVID-19, заменят в заявке национальной команды на чемпионат Европы — 2020.

В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Мостовой принял участие в 26 матчах за «Зенит», в которых забил шесть мячей и отдал две результативные передачи.

Чемпионат Европы-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. В первом туре группового этапа российская команда встретится с командой Бельгии. Матч пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге. Также коллектив Станислава Черчесова сыграет со сборными Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).

Ранее сообщалось, что Мостовой изолирован от остальной команды.