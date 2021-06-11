Второй тест игрока сборной России на коронавирус дал положительный результат

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Полузащитник сборной России Андрей Мостовой Полузащитник сборной России Андрей Мостовой
Полузащитник сборной России Андрей Мостовой
РИА Новости

Повторный тест полузащитника сборной России Андрея Мостового вновь дал положительный результат на коронавирус, сообщает «РБ-Спорт».

По информации источника, футболиста, который ранее переболел COVID-19, заменят в заявке национальной команды на чемпионат Европы — 2020.

В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Мостовой принял участие в 26 матчах за «Зенит», в которых забил шесть мячей и отдал две результативные передачи.

Чемпионат Европы-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. В первом туре группового этапа российская команда встретится с командой Бельгии. Матч пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге. Также коллектив Станислава Черчесова сыграет со сборными Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).

Ранее сообщалось, что Мостовой изолирован от остальной команды.