Президент УАФ предложил одобрить лозунги «Героям слава», «Слава Украине»

Глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко полагает, что лозунги «Слава Украине» и «Героям слава» могут стать официальными футбольными символами Украины, а также на гербе национальной команды может быть отображена территория страны с Луганском, Донецком и Крымом.

«Футбольные символы Украины, давно признаны всеми нашими фанатами и футбольным обществом в целом, должны быть защищены и увековечены в футбольной традиции нашей страны. Поэтому выступил с инициативой оперативно созвать онлайн заседание исполкома УАФ.

Завтра на рассмотрение и голосование членов исполкома УАФ предложили вынести несколько вопросов:

– об одобрении статуса официальных футбольных символов Украины – лозунгов «Слава Украине» и «Героям Слава»;

– об одобрении малого и большого герба национальных сборных Украины (с изображением карты Украины в ее неделимых границах, которые признаны ООН, с Крымом и временно оккупированными частями Донецкой и Луганской областей).

Пытаясь убрать с футболок наших игроков два напечатанных внутри слова, наши «друзья» способствовали тому, что сегодня все международные СМИ и социальные сети пестрят надписями: Слава Украине! Героям слава!», — написал Павелко в Facebook.

6 июня прошла презентация новой экипировки украинской сборной. Главной особенностью формы стало обозначение границ Украины, в которые также входит Крым. На воротнике футболки присутствует лозунг «Слава Украине! Героям слава!».

В ответ на запрос Российского футбольного союза (РФС) в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявили, что изображение карты Украины с Крымом в ее составе не нарушает правил организации, так как ООН признает соответствующие границы государства. При этом организация обязала сборную Украины убрать с формы слоган «Героям слава», который в сочетании с фразой «Слава Украине» несет явный политический подтекст, что является нарушением регламента УЕФА.

Ранее сотрудники посольства США опубликовали фото в форме сборной Украины на Евро.