УЕФА призвал фанатов проявить уважение к преклоняющим колено игрокам

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Игроки «Краснодара» Кайо Панталеан (слева), Юрий Газинский (третий справа), Маркус Берг... Игроки «Краснодара» Кайо Панталеан (слева), Юрий Газинский (третий справа), Маркус Берг...
Игроки «Краснодара» Кайо Панталеан (слева), Юрий Газинский (третий справа), Маркус Берг...
РИА Новости

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) высказался об акциях игроков с преклонением колена в поддержку акции Black Lives Matter.

«УЕФА категорически против расизма, и любой игрок, который хочет добиться равенства между людьми, преклонив колено, получит это право. Мы призываем зрителей проявлять уважение к командам и игрокам, преклоняющим колено», — приводит слова представителя УЕФА Mirror.

В последнее время акция против расовой дискриминации вызывает негативную реакцию у зрителей футбольных матчей. Футболисты сборной Ирландии были освистаны болельщиками, собравшимися на трибунах стадиона в Будапеште, перед товарищеским матчем против Венгрии.

Также фанаты освистали акцию Black Lives Matter на финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Челси», который прошел в Порту на стадионе «Драгау».

Ранее чернокожий футболист сборной Ирландии Чидози Огбене призвал УЕФА принять более строгие меры в отношении недовольных фанатов и найти решение проблемы систематической дискриминации людей по расовому признаку.