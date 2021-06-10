УЕФА призвал фанатов проявить уважение к преклоняющим колено игрокам

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) высказался об акциях игроков с преклонением колена в поддержку акции Black Lives Matter.

«УЕФА категорически против расизма, и любой игрок, который хочет добиться равенства между людьми, преклонив колено, получит это право. Мы призываем зрителей проявлять уважение к командам и игрокам, преклоняющим колено», — приводит слова представителя УЕФА Mirror.

В последнее время акция против расовой дискриминации вызывает негативную реакцию у зрителей футбольных матчей. Футболисты сборной Ирландии были освистаны болельщиками, собравшимися на трибунах стадиона в Будапеште, перед товарищеским матчем против Венгрии.

Также фанаты освистали акцию Black Lives Matter на финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Челси», который прошел в Порту на стадионе «Драгау».

Ранее чернокожий футболист сборной Ирландии Чидози Огбене призвал УЕФА принять более строгие меры в отношении недовольных фанатов и найти решение проблемы систематической дискриминации людей по расовому признаку.