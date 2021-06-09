Международные правозащитники требуют прекратить дело против Герасимени

Объединение Sport & Rights Alliance потребовало прекратить уголовное дело в отношении двукратной серебряной призерки Олимпийских игр Александры Герасимени и бывшего директора гандбольного клуба «Витязь» Александра Опейкина, сообщает пресс-служба организации.

В апреле 2021 года в отношении руководителей Белорусского фонда спортивной солидарности (Belarusian Sport Solidarity Foundation (BSSF)) было возбуждено дело по статье «призывы к совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики, совершенные с использованием СМИ и интернета». Руководителям организации грозит до пяти лет лишения свободы.

«Обвинения в адрес Александры и Александра в их мужественной работе являются частью более масштабных репрессий против гражданского общества в Белоруссии, включая правозащитников, независимых журналистов и юристов, с целью запугать и заставить замолчать критиков», — заявил Минки Уорден, директор глобальных инициатив Human Rights Watch.

Функционер призвал прекратить уголовное преследование Герасимени и Опейника.

«Репрессии в Беларуси являются симптомом растущей тенденции к использованию спортсменов в политических целях, которой необходимо положить конец», — сказал Уорден.

Sport & Rights Alliance объединяет представителей международных неправительственных организаций. В нее входит Комитет защиты журналистов (Committee to Protect Journalists), объединение Европейских футбольных болельщиков (Football Supporters Europe), Human Rights Watch, Международную конфедерацию профсоюзов (International Trade Union Confederation), Transparency International Germany и Всемирную ассоциацию игроков (World Players Association), UNI Global Union.

Ранее Герасименя поддержала замену национального флага Белоруссии на бело-красно-белый, который использует оппозиция, на чемпионате мира по хоккею.