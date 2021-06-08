Экс-президент РФС считает, что Россия вправе требовать объяснений от УЕФА

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал ситуацию с формой сборной Украины на чемпионат Европы-2020, на которой изображены границы страны вместе с Крымом, и оценил решение российской стороны обратиться за разъяснениями в УЕФА.

«Совершенно справедливое желание РФС апеллировать к УЕФА в данном вопросе. УЕФА заявил, что форма сборной Украины утверждена согласно всем нормам, но мы этих норм не знаем. Хотя знаем, что запрещено использовать на футбольной экипировке любые элементы, которые могут нести в себе политический подтекст. Изображение Крыма на футболке — это именно политика. РФС действует абсолютно логично, требуя у УЕФА объяснить эту ситуацию.

И даже если в апелляции будет отказано, для истории будет зафиксировано, что организация была не согласна и захотела получить объяснения», — сказал Колосков в интервью «Газете.Ru».

6 июня глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко представил новую форму сборной, в которой команда проведет чемпионат Европы — 2020. Главной особенностью формы стало обозначение границ Украины, в которые также входит Крым. Также на воротнике футболки присутствует лозунг «Слава Украине! Героям слава!».

7 июля в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявили, что футболка национальной сборной Украины на Евро-2020 утверждена организацией в соответствии с применимыми правилами.

Ранее сообщалось, что РФС обратился в УЕФА по поводу формы сборной Украины с Крымом.