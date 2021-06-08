РФС обратился в УЕФА по поводу формы сборной Украины

Служба коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) сообщила, что организация обратилась в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за формы сборной Украины на чемпионат Европы — 2020.

«Мы направили письмо в УЕФА, в котором обращаем внимание на использование политических мотивов в форме сборной Украины, что нарушает руководящие принципы регламента УЕФА по экипировке, который запрещает политические высказывания. Футбол — это спорт, который должен всегда оставаться вне политики», — приводит слова представителя службы коммуникаций РФС «Чемпионат.com».

В организации отметили, что утверждение формы сборной Украины создает прецедент, который позволит другим странам использовать свою экипировку для политических высказываний на следующих крупных турнирах.

6 июня глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко представил новую форму сборной, в которой команда проведет чемпионат Европы — 2020. Главной особенностью формы стало обозначение границ Украины, в которые также входит Крым. Также на воротнике футболки присутствует лозунг «Слава Украине! Героям слава!».

7 июля в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявили, что футболка национальной сборной Украины на Евро-2020 утверждена организацией в соответствии с применимыми правилами.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. В группе C сборная Украины сыграет с командами Нидерландов (13 июня), Северной Македонии (17 июня) и Австрии (21 июня).

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением нанести на форме российской сборной по футболу карту Российской империи и использовать имперский гимн.