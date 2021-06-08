РПЛ вошла в топ-5 лиг по числу игроков, представленных на Евро-2020

Российская премьер-лига (РПЛ) вошла в пятерку лучших европейских чемпионатов по количеству игроков-представителей чемпионата Европы 2020 года. Об этом сообщает портал Sportskeeda.



Чемпионат России на предстоящем континентальном первенстве будет представлен 32 футболистами.

Лидирует же по данному показателю Английская премьер-лига (АПЛ). От нее на Евро-2020 попали 118 игроков.

Также в пятерку попали итальянская Серии А, испанская Ла Лига и немецкая Бундеслига.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. На групповом этапе сборная России встретится с командами Бельгии (Санкт-Петербург, 12 июня), Финляндии (Санкт-Петербург, 16 июня) и Дании (Копенгаген, 21 июня).

Ранее сообщалось, что кот спортивного комментатора Дмитрия Губерниева будет давать прогнозы на матчи предстоящего чемпионата Европы 2020 года.