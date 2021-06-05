Футболист сборной России Кудряшов получил травму

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Федор Кудряшов Федор Кудряшов
Федор Кудряшов
РИА «Новости»

Игрок сборной России по футболу Федор Кудряшов получил травму перед контрольным матчем против сборной Болгарии.

Вместо него на поле вышел Алексей Семенов.

Встреча началась в 18.00 по московскому времени. Эта игра станет последней перед чемпионатом Европы по футболу.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка. Сыграно 15 минут. Пока счет не открыт.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. На групповом этапе сборная России встретится с командами Бельгии (Санкт-Петербург, 12 июня), Финляндии (Санкт-Петербург, 16 июня) и Дании (Копенгаген, 21 июня).

Чемпионат Европы должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург.

Ранее был объявлен состав сборной России на контрольный матч против Болгарии.