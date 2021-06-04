Задержанная в Париже российская теннисистка Сизикова освобождена из-под стражи

Российская теннисистка Яна Сизикова освобождена из-под стражи. Спортсменка была задержана 3 июня в столице Франции прямо в отеле после проигранного матча «Ролан Гаррос», в котором она в паре с Екатериной Александровой уступила представительницам Австралии Сторме Сэндерс и Айле Томлянович. Прокуратура Парижа обвиняет россиянку в коррупции в спорте и мошенничестве.

«Теннисистка, задержанная вчера, была освобождена в конце дня. Следствие продолжается», — заявили РИА Новости в прокуратуре Парижа.

1 октября 2020 года в отношении теннисистки было начато расследование. Французская прокуратура посчитала, что встреча «Ролан Гаррос», в которой Сизикова в дуэте с американкой Мэдисон Бренгл проиграла румынской паре Патриция Мария Циг/Кристина-Андрея Миту (6:7, 4:6), имела договорной характер.

Под подозрением оказался один из эпизодов второго сета, когда Сизикова и Бренгл отдали соперницам пятый гейм. Тогда россиянка допустила две двойные ошибки. По данным L'Equipe, на победу румынских теннисисток в этом гейме были поставлены большие суммы. Ставки были размещены в нескольких странах через парижские игорные заведения.

26-летняя Сизикова считает себя невиновной и собирается подать жалобу на клевету.

Ранее сообщалось, что Российской теннисистке Сизиковой может грозить до десяти лет тюрьмы во Франции.