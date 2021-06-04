Российской теннисистке Сизиковой может грозить до десяти лет тюрьмы во Франции

Российской теннисистке Яне Сизиковой может грозить до десяти лет тюрьмы во Франции в случае предъявления обвинений. Об этом сообщил адвокат спортсменки Фредерик Бело. Спортсменка была задержана 3 июня в столице Франции прямо в отеле после проигранного матча «Ролан Гаррос», в котором она в паре с Екатериной Александровой уступила представительницам Австралии Сторме Сэндерс и Айле Томлянович. Прокуратура Парижа обвиняет россиянку в коррупции в спорте и мошенничестве.

«Поскольку это статья об организованном мошенничестве, то тут может идти речь о десяти годах тюрьмы. Это абсолютно непропорционально раскладу, это абсолютно непропорционально фактам, учитывая, что она ничего не совершала и абсолютно невиновна», — приводит слова адвоката «РИА Новости».

1 октября 2020 года в отношении теннисистки было начато расследование. Французская прокуратура посчитала, что встреча «Ролан Гаррос», в которой Сизикова в дуэте с американкой Мэдисон Бренгл проиграла румынской паре Патриция Мария Циг/Кристина-Андрея Миту (6:7, 4:6), имела договорной характер.

Под подозрением оказался один из эпизодов второго сета, когда Сизикова и Бренгл отдали соперницам пятый гейм. Тогда россиянка допустила две двойные ошибки. По данным L'Equipe, на победу румынских теннисисток в этом гейме были поставлены большие суммы. Ставки были размещены в нескольких странах через парижские игорные заведения.

В декабре прошлого года суд во Франции приговорил российских болельщиков Михаила Ивкина и Павла Косова к трем и десяти годам тюремного заключения за драку с английскими фанатами во время Евро-2016. Вынесения приговора россияне ждали почти три года, которые провели во французской тюрьме.

Ранее сообщалось, что Адвокат Сизиковой заявил, что его клиентка подаст жалобу в суд на клевету.