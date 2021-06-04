Кемпер — о победе над сборной России: мы хотели показать канадский хоккей

Голкипер сборной Канады по хоккею Дарси Кемпер прокомментировал победу над Россией в матче 1/4 финала чемпионата мира, передает «Чемпионат.com».

«У России отличная команда, но играть за сборную Канады – всегда большая честь. Даже если мы себя немного ощущали тёмными лошадками, мы хотели полностью выложиться, показать канадский хоккей и дать себе шанс на победу», — сказал Кемпер.

В составе победителей точными бросками отметились Адам Хенрик и Эндрю Манджапане, а у россиян шайбу забросил Евгений Тимкин.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступала на турнире под флагом ОКР, а вместо гимна страны исполняется фрагмент Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Чемпионат мира. 1/4 финала.

Россия — Канада — 1:2

1:0 — Евгений Тимкин — 34:32

1:1 — Оуэн Пауэр (Коннор Браун, Макс Комтуа) — 45:03

1:2 — Эндрю Манджапане — 62:12.

Ранее журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал поражение от Канады в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею.