Чистяков подписал с «Зенитом» контракт на четыре года

Петербургский «Зенит» и «Ростов» договорились о трансфере защитника Дмитрия Чистякова. Контракт футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан на четыре года, сообщает официальный сайт «Зенита».

Защитник перешел в клуб с берегов Невы. В октябре 2020 года Чистяков перешел в «Зенит» на правах аренды из «Ростова» до конца сезона с правом выкупа. За сине-бело-голубых игрок провел 14 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Вместе с петербургским клубом он стал чемпионом России.

Чистяков является воспитанником «Зенита». За ростовский клуб футболист играл с июля 2019 года, провел 25 матчей и забил один мяч. В октябре 2020-го он на правах аренды перешел в петербургский клуб.

В прошедшем сезоне 27-летний защитник принял участие в 14 матчах в чемпионате России. «Зенит» набрал 65 очков и стал чемпионом России. В Лиге чемпионом сине-бело-голубые заняли последнее место в группе.

Ранее сообщалось, что «Зенит» заинтересован в покупке игрока Олимпийской сборной Бразилии.