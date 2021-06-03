Федерация бокса России начала проверку по факту избиения девушки спортсменом

Федерация бокса России отреагировала на информацию об инциденте с участием российского боксера Арутюна Аветисяна.

Ранее Telegram-канал 112 сообщил, что спортсмен избил девушку в Москве.

«Федерация бокса России проводит проверку по данному происшествию. Мы всегда осуждали насилие, а также любое применение силы вне ринга. По итогам проверки Федерация бокса России вынесет свое решение в адрес данного боксера», — приводит слова представителя пресс-службы федерации ТАСС.

По информации источника, спортсмен напал на Алжанат Омарову из-за оскорбления в свой адрес. Аветисян встретил знакомую в магазине. В процессе разговора девушка назвала его «больным». По словам пострадавшей, из-за этих слов боксер начал ее душить, после чего он достал нож и стал угрожал ей расправой. Девушка утверждает, что спортсмен также нанес ей несколько ударов по лицу.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут проверку инцидента.

В профессиональной карьере Аветисян одержал 13 побед в 13 поединках. В последнем бою, который прошел в мае 2019, он победил представителя Аргентины Сесара Эрнана Рейносо.