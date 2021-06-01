«Реал» объявил о назначении Анчелотти главным тренером

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти возглавил мадридский «Реал». Как сообщает пресс-служба клуба, итальянский тренер подписал контракт на три года. По информации СМИ, специалист будет получат в клубе € 6 млн за сезон.

«Хотел бы поблагодарить совет директоров, игроков и болельщиков «Эвертона» за огромную поддержку, которую все вы мне оказывали. Хотя мне понравилось работать в «Эвертоне», мне представилась невероятная возможность. Считаю, что это правильный шаг для меня и моей семьи в настоящее время», — приводит слова Анчелотти пресс-служба «Эвертона».

Итальянский наставник уже работал «Реале» с 2013 по 2015 год. Под его руководством мадридцы побеждали в Лиге чемпионов, выигрывали клубный чемпионат мира, а также становились обладателями Кубка Испании и Суперкубка УЕФА.

27 мая «Реал» объявил об уходе с поста главного тренера Зинедина Зидана. По итогам завершившегося чемпионата Испании «Реал» занял второе место в турнирной таблице. Команда на два балла отстала от завоевавшего золото первенства столичного «Атлетико».

В Лиге чемпионов «сливочные» дошли до стадии 1/2 финала, где по сумме двух встреч проиграли лондонскому «Челси» (1:1, 0:2).

Ранее сообщалось, что Анчелотти — главный претендент на пост главного тренера «Реала».