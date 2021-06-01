Дзюба готов сыграть в матче с Польшей

Нападающий и капитан сборной России Артем Дзюба сможет сыграть в контрольном матче с национальной командой Польши, сообщает ТАСС.

Об этом на пресс-конференции проинформировал главный тренер российской команды Станислав Черчесов. Также в матче смогут принять участие полузащитник Далер Кузяев и защитник Вячеслав Караваев.

«Он здоров, позавчера [Юрий] Жирков и [Алексей] Ионов раньше закончили [тренировку]. Мы смотрим на их состояние. Сегодня [Федор] Кудряшов с [Александром] Головиным раньше закончили. Дзюба, Кузяев и Караваев получили немного отдыха, они здоровы и готовятся к игре», — заявил специалист.

Матч Польша — Россия состоится 1 июня во Вроцлаве. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

Перед стартом чемпионата Европы сборная России также проведет матч с командой Болгарии, он состоится 5 июня.

Евро-2020 планируется провести с 11 июня по 11 июля 2021 года. На групповом этапе сборная России встретится с командами Бельгии (12 июня), Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня). Два первых матча в группе россияне сыграют в Санкт-Петербурге, а с датчанами сразятся в Копенгагене.

Ранее сообщалось, что защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев рассказал о том, как нападающий и капитан сборной России Артем Дзюба влияет на атмосферу в команде.