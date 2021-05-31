Черчесов — об игре с Польшей: мы хотим протестировать наигранное на тренировках

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от контрольного матча против Польши, передает «Чемпионат.com».

Игра состоится 1 июня.

«Завтра на поле мы хотим протестировать наигранное на тренировках. Только на таком уровне можно понять: в правильном направлении мы двигаемся или нет. На фоне так называемой усталости проверяется и характер игрока», — сказал Черчесов.

Евро-2020 планируется провести с 11 июня по 11 июля 2021 года. На групповом этапе сборная России встретится с командами Финляндии, Бельгии и Дании.

Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам, но Дублин не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями и его игры перенесены в Санкт-Петербург. Те игры, которые должны были пройти в испанском Бильбао, перенесены в Севилью.

Ранее Черчесов рассказал о схеме сборной России на матч с Польшей.