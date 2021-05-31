Черчесов рассказал о схеме сборной России на матч с Польшей

1 июня национальная сборная России проведет контрольный матч против Польши.

Главный тренер российской команды Станислав Черчесов рассказал о том, по какой схеме будут играть его подопечные.

«Основная схема игры? Это та, которая бывает в игре. Повторюсь, мы смотрим на свое состояние и на состояние соперника. Завтра у нас четкий соперник: мы знаем, как они играют», — передает слова Черчесова «Чемпионат.com».

Евро-2020 планируется провести с 11 июня по 11 июля 2021 года. На групповом этапе сборная России встретится с командами Финляндии, Бельгии и Дании.

Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам, но Дублин не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями и его игры перенесены в Санкт-Петербург. Те игры, которые должны были пройти в испанском Бильбао, перенесены в Севилью.

Ранее сообщалось о том, что Марио Фернандес и Денис Черышев пропустят контрольный матч против Польши.