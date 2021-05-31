ЦСКА объявил о возвращении Заболотного

Московский ЦСКА объявил о переходе нападающего Антона Заболотного, выступавшего за «Сочи».

В заявлении, опубликованном на официальном сайте команды, говорится, что соглашение с 29-летним футболистом рассчитано на три года.

«С возвращением домой!» — говорится в сообщении армейцев.

Заболотный является воспитанником красно-синих, однако он не провел ни одного официального матча за главную команду. С 2019 года он выступал за «Сочи». В прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) он принял участие в 27 матчах, в которых забил девять мячей и отдал четыре результативные передачи. Он занял девятое место в списке бомбардиров прошедшего первенства.

По итогам прошедшего розыгрыша РПЛ ЦСКА, набравший 50 очков, занял шестое место в турнирной таблице первенства. Красно-синие впервые с 2001 года не смогли завоевать путевку в еврокубки.

Ранее бывший нападающий ЦСКА Владимир Пономарев раскритиковал клуб за подписание контракта с форвардом сборной России.