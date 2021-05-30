Экс-жена Кержакова рассказала о том, что на нее напал бывший молодой человек

Милана Тюльпанова, экс-жена футболиста Александра Кержакова, рассказала, что на нее напал бывший молодой человек Евгений.

«К моему дому приезжал мой бывший молодой человек Евгений. Он меня ударил кулаком по лицу и насильственным путем затащил к себе в машину. Заставлял меня говорить, что я его люблю, что выйду за него замуж», — рассказала девушка в Instagram.

На данный момент Кержаков является лучшим бомбардиром сборной России по футболу, забив 30 мячей. Он играл за петербургский «Зенит», испанскую «Севилью» и московское «Динамо». Трижды нападающий становился чемпионом России в составе сине-бело-голубых, а в сезоне 2006/2007 с «Севильей» стал обладателем Кубка УЕФА.

Ранее Милана Тюльпанова, бывшая жена футболиста сборной России Александра Кержакова, рассказала о том, как нашла в телефоне экс-супруга неоднозначную переписку с женой Андрея Аршавина Алисой.