Гвардиола пообещал, что «Манчестер Сити» будет лучшим клубом мира

Наставник английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о том, что «горожане» в ближайшие несколько лет будут лучшей командой мира, передает сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Сейчас я хочу отправиться домой вместе со своей семьей. Я давно их не видел. После этого я вернусь в клуб. И в ближайшие несколько лет это будет лучший клуб в мире», — сказал Гвардиола.

29 мая «Ман Сити» проиграл «Челси» в финале Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счетом 0:1.

Единственный гол был забит на 42-й минуте: Кай Хаверц принял передачу из глубины от Мэйсона Маунта, прорвался к линии штрафной, обыграл вратаря «горожан» Эдерсона и закатил мяч в пустые ворота.

Отметим, что по ходу первой половины игры «синие» провели вынужденную замену: из-за травмы покинуть поле пришлось бразильскому защитнику Тиаго Силве. Вместо него на поле стадиона «Драгау» вышел датчанин Андерс Кристенсен.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее «Челси» выиграл Лигу чемпионов.

Ранее капитан лондонского «Челси» Сесар Аспиликуэта высоко оценил игру Кая Хаверца в финале Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».