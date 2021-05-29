Футболист «Челси» Аспиликуэта пообещал оставить все силы в финале ЛЧ

Футболист лондонского «Челси» Сесар Аспиликуэта поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«Мы снова в финале Лиги чемпионов, и теперь все, что нужно сделать, это оставить на поле все силы. Это особенный день, ведь к нам вернулись болельщики. И мы очень хотим войти в историю», — передает слова игрока пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Встреча состоится 29 мая. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

В групповом этапе турнира «Манчестер Сити» занял первое место в квартете с португальским «Порту», греческим «Олимпиакосом» и французским «Марселем». На пути к финалу «горожане» также по сумме двух встреч обыграли менхенгладбаскую «Боруссию» (2:0, 2:0), «Боруссию» из Дортмунда (2:1, 2:1) и «Пари Сен-Жермен» (2:1, 2:0).

«Челси» также стал первым в своей группе, в которую попали испанская «Севилья», российский «Краснодар» и французский «Ренн». В плей-офф лондонцам удалось сломить сопротивление испанского «Атлетико» (1:0, 2:0), «Порту» (1:0, 2:0) и «Реала» (1:1, 2:0).

Ранее Александр Мостовой заявил, что считает «Манчестер Сити» фаворитом в финале Лиги чемпионов против «Челси».