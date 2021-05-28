Балахнин заметил большой вклад Роналду в успехи «Ювентуса»

Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин высказался о перспективах нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду в туринском «Ювентусе».

По его мнению, «бьянконери» вряд ли жалеют о совершенном в 2018 году переходе.

«Однозначно выиграли. Любой классный футболист – это только плюсы, финансовые тоже. Да и просто поиграть молодым футболистам с такими именитыми людьми. Он принес многое, думаю. Я думаю, что его трансфер окупился с лихвой», — сказал Балахнин «Газете.Ru».

Португалец стал победителем бомбардирской гонки завершившегося сезона Серии А, забив в 38 матчах сезона 29 мячей. Примечательно, что сделать это ему удалось впервые за три года, которые он провел в «Ювентусе».

По итогам розыгрыша чемпионата страны туринская команда заняла четвертое место и впервые за девять лет не смогла завоевать золото первенства страны. В Лиге чемпионов «старая сеньора» вылетела в 1/8 финала, уступив по сумме двух встреч португальскому «Порту».

Ранее сообщалось, что «Ювентус» на своем официальном сайте объявил о назначении Максимилиана Аллегри на пост главного тренера клуба.