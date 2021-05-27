Ринат Билялетдинов: посмотрел бы на второго «тренеришку», который бы четырежды выиграл ЛЕ

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Риант Билялетдинов призван спасти Хабаровск Риант Билялетдинов призван спасти Хабаровск
Риант Билялетдинов призван спасти Хабаровск
РИА Новости

Заслуженный тренер России, бывший наставник «Локомотива» и «Рубина» Ринат Билялетдинов подвел итоги финала Лиги Европы, в котором «Вильярреал» в серии пенальти взял верх над «Манчестер Юнайтед». Специалист признался, что не сомневался в успехе испанской команды из-за ее тренера Унаи Эмери — для него эта победа в Лиге Европы стала уже четвертой в карьере, что является историческим достижением. Билялетдинов также припомнил высказывание нападающего Артема Дзюбы, который в период совместной работы с Эмери в «Спартаке» нелестно отозвался о баске.

«Как один наш возвышенный футболист говорил, «тренеришка». Я бы с удовольствием посмотрел на второго такого «тренеришку», который сумеет четыре раза выиграть Лигу Европы. Едва ли кто-то такое повторит в обозримом будущем, это сделать будет очень сложно. Эмери может улучшить свой результат, но повторить — надо поискать еще такого «тренеришку».

Я сразу подумал, что «Вильярреал» проскочит «Манчестер Юнайтед» - именно потому, что Эмери добрался до финала. Сопутствует ему какая-то удача. Выиграли по пенальти — это тоже элемент удачи и лотереи. Если бы «Вильярреал» не дошел до финала, надо было бы взвешивать возможности той команды, которая попала бы в финал вместе с «МЮ». А так, мне почему-то изначально подумалось, что испанцы выиграют», — сказал Билялетдинов «Газете.Ru».

Эксперт обратил внимание на то, что успеха на европейской арене Эмери добивается исключительно с испанскими командами – в период с 2014 по 2016 год он трижды подряд выиграл Лигу Европы с «Севильей». При этом с командами из других стран он либо был успешен исключительно на внутренней арене, как с французским «ПСЖ», либо и вовсе ничего не добивался, как с лондонским «Арсеналом».

«Испанский менталитет ему знаком, особенности взаимоотношений тренера с командой и внутри команды тоже знакомы. За границей он набил себе шишек. Как опытный, постоянно растущий тренер в испанском чемпионате он не просто испытывает комфорт, а достигает результата. Пойдет он в условную Германию, и у него там может ничего не получиться», — констатировал Билялетдинов.

Основное время матча «Вильярреал» - «Манчестер Юнайтед» закончилось со счетом 1:1, на гол Жерара Морено «манкунианцы» ответили точным ударом Эдинсона Кавани. Два дополнительных тайма победителя не выявили, а в серии пенальти дело дошло до ударов в исполнении вратарей. Точнее оказался голкипер «желтой субмарины» Херонимо Рульи. Он стал главным героем финала, несколько секунд спустя парировав удар с точки от своего визави Давида Де Хеа.

Как сообщалось ранее, Унаи Эмери заявил о гордости «Вильярреалом» после победы в Лиге Европы.