Петиция за отмену Игр в Токио собрала 400 тысяч подписей

Петиция за отмену летних Олимпийских игр — 2020 в Токио собрала на онлайн-платформе change.org 400 тысяч подписей.

Сбор подписей был открыт 5 мая общественным и политическим деятелем Кэндзи Уцуномия. Автор петиции адресовал свое послание президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху, руководителю паралимпийского комитета Эндрю Парсонсу, министру по делам Олимпиады Тамаё Марукава, главе оргкомитета Игр-2020 Сэйко Хасимото и губернатору Токио Юрико Коикэ.

По мнению подписавшихся, МОК, правительство и власти японской столицы пытаются насильно провести Олимпийские игры, в то время как в Токио и других регионах страны пандемия не остановлена.

«Начатая в конце прошлого года вакцинация на сегодняшний день продвигается лишь в части регионов Европы и США и пока не стала решающим фактором, способным остановить распространение заболевания», — говорится в петиции.

Также отмечается, что в настоящее время в Японии имеется острая нехватка кадров медицинского персонала, которая усугубится, если часть людских ресурсов будет направлена на обеспечение медицинского сопровождения, проведения анализов и контроля за здоровьем спортсменов и сопровождающих лиц.

Летние Олимпийские игры должны были пройти в японской столице с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса соревнования были перенесены на год. В связи с угрозой распространения заболевания было принято решение провести олимпийские соревнования без иностранных зрителей.

По последним данным, за время пандемии коронавируса в Японии скончались более 12 тыс. человек, 650 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 731 тыс.

Ранее оргкомитет Олимпиады в Токио ответил на призывы отменить Игры.