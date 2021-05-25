УЕФА завел дела на «Реал», «Ювентус» и «Барселону»

Мадридский «Реал», туринский «Ювентус» и каталонская «Барселона» стали единственными командами, которые до сих пор не вышли из состава Суперлиги.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своем сайте сообщил, что возбудил дела против этих команд.

«После расследования, проведенного инспекторами по этике и дисциплине УЕФА в связи с проектом Суперлиги, против «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» было возбуждено дисциплинарное производство», — говорится в заявлении.

В середине апреля «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Интер», «Милан» и «Ювентус» объявили о создании Суперлиги. Этот шаг был раскритикован УЕФА, а также болельщиками.

Ранее сообщалось о том, что Международная федерация футбола (ФИФА) вела переговоры с Суперлигой о создании нового турнира.