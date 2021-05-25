Российская биатлонистка Дарья Сидорова может перейти в сборную Украины

Российская биатлонистка Дарья Сидорова может сменить спортивное гражданство.

Спортсменка планирует выступать за Украину.

Глава союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров в беседе с ТАСС отметил, что история с переходом Сидоровой длится на протяжении года.

«Как президент СБР я не могу приветствовать это желание. Насколько я могу судить, оно продиктовано тем, что спортсменка хочет упростить себе возможность выступать на международном уровне», — сказал Майгуров.

Он добавил, что ни украинская федерация биатлона, ни сама спортсменка не обращались в СБР с просьбой согласовать этот переход.

«Мы ее не рассматриваем в качестве кандидата в какую-либо из сборных Украины. Для начала ей надо будет договориться о выступлении за один из клубов, показать себя на внутренней арене», — сказали ТАСС в Федерации биатлона Украины.

Ранее биатлонистка Наталья Ушкина заявила о том, что она не передумала переходить в состав сборной Румынии.