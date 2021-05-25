Президент ИИХФ Фазель считает, что мэр Риги использует ЧМ как политическую сцену

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель прокомментировал ситуацию с флагом Белоруссии, которая продолжается на чемпионате мира в Латвии.

«Красно-белые флаги расположены за пределами территории, на которой проходят мероприятия ИИХФ. Скажем так, на территории ИИХФ в Риге нет красно-белых флагов. Мы совершенно точно сохраним истинные цвета флага Белоруссии – красный и зеленый. Вчера флаг поменял мэр Риги, мы этого не можем принять», - сказал Фазель в интервью «РИА Новости».

Также президент ИИХФ прокомментировал заявление мэра Риги Мартинса Стакиса, который пообещал снять флаги организации.

«Он делает это все в своих личных политических целях. У них выборы через две недели. Мне совершенно не нравится то, что чемпионат мира по хоккею используется в качестве сцены для политика», — сказал Фазель.

24 мая Стакис и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заменили флаг Белоруссии, который находился на площади в центре столицы страны вместе с флагами других стран-участниц чемпионата мира по хоккею 2021 года. Вместо государственного флага был вывешен бело-красно-белый, который используется белорусской оппозицией.

Ранее сообщалось, что мэр Риги распорядился снять флаги ИИХФ после письма Фазеля.