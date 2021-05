Мэр Риги распорядился снять флаги ИИХФ после письма Фазеля

Мэр столицы Латвии Риги Мартинс Стакис сообщил, что президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель направил ему письмо после инцидента с флагом Белоруссии. 24 мая Стакис и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заменили флаг Белоруссии, который находился на площади в центре столицы страны вместе с флагами других стран — участниц чемпионата мира по хоккею 2021 года. Вместо государственного флага был вывешен бело-красно-белый, который используется белорусской оппозицией. Фазель назвал произошедшее недопустимым и призвал вернуть назад флаг Беларуси или убрать флаг ИИХФ.

«Президент ИИХФ потребовал, чтобы в Риге красно-белые флаги свободы Беларуси были заменены на прежние. В противном случае требовалось снять флаги ИИХФ. Каждый сам выбирает сторону — жаждущий свободы народ или кровавый диктатор. Мы снимем флаги ИИХФ», — написал Стакис в своем Twitter.

Партия «Русский союз Латвии» внесла в повестку заседания Рижской думы рассмотрение инцидента. Обсуждение пройдет 26 мая.

Ранее глава федерации хоккея Латвии заявил, что Белоруссию ни в коем случае не снимут с ЧМ.

The President of the IIHF has requested to replace (the white-red-and-white) ⬜⬜ Belorussian freedom flags with the ones of the regime - or to remove flags of IIHF. We have to pick sides - a people striving for freedom or a dictator. We will proceed with removing IIHF flags. pic.twitter.com/djTdscy588