Зюганов потребовал арестовать мэра Риги за замену белорусского флага

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что инцидент с государственным флагом Белоруссии в Латвии нужно расследовать в судебном порядке.

«Что делает мэр Риги? Необходимо потребовать судебного расследования. Вместе с министром иностранных дел приходит и спускает флаг Белоруссии на хоккейном чемпионате мира, где вы такое видели? Он должен быть арестован как преступник, он не имеет права этого делать», — приводит слова Зюганова ТАСС.

Также политик добавил, что на этом чемпионате ущемляются права и российских спортсменов, и такие соревнования следует бойкотировать.

24 мая мэр Риги Мартиньш Стакис и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заменили флаг Белоруссии, который находился на площади в центре столицы страны вместе с флагами других стран-участниц чемпионата мира по хоккею 2021 года. Вместо государственного флага был вывешен бело-красно-белый, который используется белорусской оппозицией.

Ранее сообщалось, что мэр Риги распорядился снять флаги ИИХФ после письма Фазеля.