Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин забросил первую шайбу в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.

Российский нападающий отличился при игре в большинстве в пятом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Айлендерс». Ему ассистировали Крис Летанг и Брайан Раст.

Малкин пропустил первые две встречи с «островитянами» из-за травмы. В следующих двух играх он отметился двумя результативными передачами.

Малкин был выбран «Питтсбургом» на драфте НХЛ 2004 года под общим вторым номером. В североамериканской лиге он дебютировал в октябре 2006 года. Российский форвард является трехкратным победителем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017), а также обладателем наград лучшему новичку лиги «Колдер Трофи» (2007), лучшему игроку плей-офф «Конн Смайт Трофи» (2009), лучшему бомбардиру регулярного чемпионата «Арт Росс Трофи» (2009, 2012), «Харт Трофи» (2012), которая вручается хоккеисту, внесший наибольший вклад в успех команды, и трофея «Тед Линдсей Эворд» (2012), вручаемый самому выдающемуся хоккеисту сезона по итогам голосования среди членов профсоюза НХЛ.

Ранее Малкин поделился впечатлениями от четвертого матча против «Айлендерс».