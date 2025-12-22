Назван простой способ улучшить состояние при диабете

Естественный дневной свет, проникающий через окно, может оказывать заметное влияние на уровень сахара в крови у людей с диабетом второго типа. К такому выводу пришла международная команда ученых. Работа опубликована в журнале Cell Metabolism.

Жители современных стран проводят в помещениях до 80–90% времени, находясь в условиях искусственного освещения, которое значительно слабее и однообразнее солнечного света. Между тем именно свет является ключевым сигналом для циркадных ритмов — внутренних биологических часов, регулирующих обмен веществ, температуру тела и работу эндокринной системы. Нарушение этих ритмов считается одним из факторов риска развития диабета второго типа.

В эксперименте приняли участие 13 добровольцев с уже диагностированным диабетом второго типа. Каждый из них провел два отдельных периода по 4,5 дня в контролируемом офисном пространстве. В одном случае участники сидели за рабочим столом у больших окон с утра до позднего дня, во втором — находились в том же помещении, но с полностью закрытыми окнами и стандартным офисным освещением. Рацион, физическая активность и прием лекарств во всех условиях были одинаковыми.

Хотя средние показатели уровня глюкозы в крови в целом не различались, при воздействии естественного света участники значительно дольше находились в так называемом «целевом» диапазоне сахара. Кроме того, менялся и характер обмена веществ: при дневном освещении организм чаще использовал жиры как источник энергии и реже — углеводы.

Дополнительные анализы показали, что при естественном освещении гены, отвечающие за работу клеточных биологических часов в мышцах, были лучше синхронизированы со временем суток. Это указывает на то, что солнечный свет помогает «настроить» метаболизм и улучшает способность тканей перерабатывать питательные вещества.

Несмотря на небольшой размер выборки, авторы считают результаты значимыми. По их мнению, регулярное пребывание при естественном дневном свете может стать простым и доступным дополнением к стандартной терапии диабета второго типа, помогая снизить резкие скачки сахара в крови и поддерживать более стабильный метаболический режим.

Ранее была названа привычка, увеличивающая риск диабета у пожилых.