Нелегальную фабрику по производству табака накрыли в Петербурге

В Петербурге накрыли нелегальную фабрику по производству табака
В Петербурге силовики накрыли фабрику, где нелегально производили табак и никотиносодержащую продукцию. Об этом сообщает ГУ Росгвардии по региону.

В ходе совместной операции сотрудников СОБР, Погрануправления ФСБ и Росалкогольтабакконтроля в офисе на 19-й линии Васильевского острова выявили и пресекли незаконное производство.

Силовики нашли на месте сырье без необходимых документов, а также готовую продукцию без обязательной маркировки и технологическое оборудование. Из помещений изъяли около 4,5 тысячи единиц табакосодержащей продукции и более 6 тысяч единиц никотинсодержащей продукции. Общую стоимость криминального товара оценили более чем в миллион рублей.

Возбуждено уголовное дело по пунктам «а, б» части 6 статьи 171.1 УК РФ — незаконное производство и сбыт немаркированных товаров.

Ранее на Кубани накрыли подпольный цех с крупной партией нелегального табака.

